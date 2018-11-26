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Министр заморских территорий Франции посетит Реюньон 28 ноября

Политика

Министр собирается встретиться с представителями движения «желтые жилеты»

Реюньон, Франция, 26 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден объявила, что отправится в среду, 28 ноября в Реюньон, чтобы встретить с представителями движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Анник Жирарден заявила, что выступит с докладом о занятости и качестве жизни в Реюньоне. Министр также подчеркнула, что «попросила префекта Реюньона пересмотреть стоимость цен на топливо».

«Я надеюсь, что вскоре будет объявлено о снижении цен на топлива в Реюньоне», — заявила Анник Жирарден в эфире местного радио Réunion la 1ère.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час, установленный на французском острове Реюньон в Индийском океане, отменен. Меры были предприняты в связи с масштабной акцией протеста автомобилистов «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция протеста «желтые жилеты» в Реюньоне: комендантский час отменен

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Политическая жизнь Франции
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