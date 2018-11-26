Министр заморских территорий Франции посетит Реюньон 28 ноября

Реюньон, Франция, , 15:35 — REGNUM Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден объявила, что отправится в среду, 28 ноября в Реюньон, чтобы встретить с представителями движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Анник Жирарден заявила, что выступит с докладом о занятости и качестве жизни в Реюньоне. Министр также подчеркнула, что «попросила префекта Реюньона пересмотреть стоимость цен на топливо».

«Я надеюсь, что вскоре будет объявлено о снижении цен на топлива в Реюньоне», — заявила Анник Жирарден в эфире местного радио Réunion la 1ère.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час, установленный на французском острове Реюньон в Индийском океане, отменен. Меры были предприняты в связи с масштабной акцией протеста автомобилистов «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо.

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