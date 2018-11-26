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Россия и Доминикана договорились о безвизовом режиме — Лавров

Политика

Республика стала 25-й страной, с которой подобная договоренность была заключена

Москва, 26 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Соглашение об условиях отказа от виз подписал глава МИД России Сергей Лавров со своим коллегой из Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо. Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы только что подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Также Лавров подчеркнул, что Доминиканская Республика стала 25-й страной, с которой подобная договоренность была заключена.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что почти все страны Латинской Америки станут безвизовыми для жителей России уже в 2018 году.

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Внешняя политика России
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