На выборах президента Украины Порошенко занял бы шестое место – политолог

Москва, , 15:32 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко надеется убедить граждан Украины в том, что он единственный, кто защищает её интересы, полагает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с задержанием украинских судов в Керченском проливе.

«Украинские суда уже проходили Керченский пролив, спокойно и без проблем, — обратил внимание Абзалов. — [Но в этот раз] идея заключалась именно в провокации. Почему именно сейчас? Есть внутриполитическая причина — внимательно почитайте, что даёт военное положение на Украине. Кстати, украинские же эксперты говорят о том, что оно способствует усилению позиций господина Порошенко. Сейчас Порошенко при всех раскладах занимает [на выборах президента Украины] 6−7 место. В чём сейчас основная повестка, которую выставляют против Петра Порошенко? Социально-экономическая. Он перед выборами поднял цены на газ на 20%. Социально-экономическая ситуация очень плохая. Коррупционная составляющая очень большая. На это делают ставку все основные конкуренты. Его основная задача — сменить повестку и показать: «я единственный защищаю интересы Украины».

Также Абзалов обратил внимание на то, что военное положение позволит Порошенко закрывать оппозиционные каналы и ограничивать деятельность тех или иных партий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинское парламентское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» не видит оснований для введения военного положения на Украине. По мнению его представителей, введение военного положения является попыткой действующего президента Украины Петра Порошенко «узурпировать власть и отменить президентские выборы, которые он с треском проиграет».

«Мы считаем введение военного положения необоснованным, условия для его введения недостаточными и такими, в которых есть очевидные признаки заранее спланированной провокации», — сказано в их заявлении.

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