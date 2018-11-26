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Глава МИД Германии: блокада Россией Азовского моря неприемлема

Политика

Министр Хайко Маас призвал стороны конфликта в Керченском проливе к деэскалации

Берлин, 26 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил обеспокоенность по поводу задержания Россией украинских судов в Керченском проливе. Через свою страницу в Twitter министр призвал обе стороны к деэскалации конфликта.

«События на Украине вызывают опасения. Российская блокада доступа в Азовское море неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации», — написал Маас 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль назвал вторжение украинских кораблей в территориальные воды Россией провокацией, подготовленной к президентским выборам на Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил о введении военного положения в стране сроком на 60 дней.

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Политическая жизнь Германии
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