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Глава Крыма: жизни членов экипажей украинских ВМС ничего не угрожает

Политика

По мнению Сергея Аксёнова, военнослужащие стали заложниками политических интриг

Симферополь, 26 ноября 2018, 15:14 — REGNUM  Трое военнослужащих из экипажей судов ВМС Украины, участвовавших в антироссийской провокации в Керченском проливе, находятся в больнице с лёгкими ранениями, их жизни ничего не угрожает. Об этом 26 ноября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Мы чётко понимаем — они заложники сложившейся политической ситуации», — отметил руководитель региона.

По его мнению, если бы не профессиональная работа российских военнослужащих и пограничников, жертв могло быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, после киевской провокации в Керченском проливе, совершённой 25 ноября, совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, это может усугубить ситуацию на Донбассе, поскольку развяжет руки местным радикалам.

Читайте ранее в этом сюжете: Военное положение на Украине развяжет руки радикалам — Лавров

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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