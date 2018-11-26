Дипломат: Никто в Киеве объявлять войну России сейчас не собирается

Киев, , 15:14 — REGNUM Экс-сотрудник МИД Украины, дипломат Олег Волошин уверен, что никто в Киеве объявлять войну России в настоящий момент не собирается.

«Власти нужна война исключительно для внутренних целей», — отмечает он в своем комментарии о перспективах введения в стране военного положения сегодня, 26 ноября.

«И никто из наших ура-патриотов не задаёт очевидный вопрос: зачем военная истерия, если снова бездарные поражения и сдача без сопротивления, как в Крыму? Весомой части общества на самом деле тоже удобнее «воевать с Россией» в лице инакомыслящих, русскоговорящих, просто несогласных с националистическим курсом», — анализирует Волошин.

Также он задается вопросом — фрегат «Гетман Сагайдачный» (флагман ВМС Украины) тоже бы вот так «легко и без боя» захватили бы?

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада рассмотрит вопрос введения в стране военного положения на закрытом заседании в 16:00 по местному времени. Как можно понять из заявлений Порошенко и секретаря Совнацбеза Украины Александра Турчинова, они требуют введения военного положения на 60 дней и на всей территории страны.

Между тем после того как в ночь с 25 на 26 ноября Совет национальной безопасности (СНБО) принял рекомендацию к президенту и Раде о введении военного положения в стране, Порошенко отдельно заявил, что этот шаг не означает войны с Россией.

«Введение военного положения никоим образом не будет предусматривать действий за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины», — сказал глава Украины.

А вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявил, что Россия развязала войну против Украины в нейтральных водах.

«Этот акт агрессии, а именно так он должен квалифицироваться по всем принципам международного права, привел к ранениям наших воинов… Мы все время контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит», — заявил Климкин.