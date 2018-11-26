Индонезия возглавила при ООН комитет по интеллектуальной собственности

Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве посол Хасан Клэйб возглавил 22-ю сессию комитета по развитию и интеллектуальной собственности, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Встреча проходила в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Женева, Швейцария. В нем приняли участие делегаты из 191 страны-члена ВОИС.

«Интеллектуальная собственность является одним из основных ключей к успеху социального, экономического и культурного развития», — заявил посол Хасан Клэйб.

Под руководством Индонезии комитету удалось прийти к согласию по поводу проведения международной конференции по интеллектуальной собственности и развитию в 2019 году, которая не могла быть согласовано с 2015 года.

На посту председателя комитета по развитию интеллектуальной собственности на период 2018—2019 гг. Индонезия будет сосредоточена на содействии одной из приоритетных программ правительства по стимулированию экономики страны, основанной на инновациях и знаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии совета ООН по правам человека в Женеве Хасан Клэйб призвал совет незамедлительно призвать Израиль к ответственности за различные нарушения прав человека.

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