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Отца вице-премьера Италии обвинили в «черном найме» работников

Политика

Луиджи Ди Майо пообещал разобраться в ситуации

Рим, 26 ноября 2018, 14:57 — REGNUM  Сальваторе Пиццо, бывший сотрудник одного из предприятий, принадлежащих отцу вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо — Антонио Ди Майо, заявил, что на предприятии практиковался «черный наём» сотрудников, передает Quotidiano в понедельник, 26 ноября.

По словам Пиццо, он работал без оформления трудовых отношений на протяжении двух лет, и его случай не был единственным.

Луиджи Ди Майо сообщил журналистам, что в указанный период (2009−2010 годы) он не имел отношения к предприятию своего отца. Вице-премьер пообещал разобраться в ситуации.

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Политическая жизнь Италии
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