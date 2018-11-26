Турция защищает боевиков, атаковавших Алеппо боеприпасами с хлором

Анкара, , 14:56 — REGNUM Турецкое агентство «Анадолу» опубликовало статью под названием «Россия нанесла удар по зоне деэскалации в Идлибе». В статье идет речь об ударе ВКС РФ по позициям боевиков, которые применили боеприпасы, начиненные хлором, при обстреле жилых кварталов Алеппо. Российская авиация нанесла удар по району Рашиддин, пишет издание.

«Анадолу» ставит под сомнение мнение российского Министерства обороны по поводу химической атаки на Алеппо, в ходе которой пострадали как минимум 107 мирных жителей, их которых большое количество составляют женщины и дети. Агентство также несогласно с мнением официального Дамаска по этому вопросу.

В подтверждение своей позиции «Анадолу», в частности, приводит интервью представителя Фронта национального освобождения Наджи Мустафы, который назвал утверждения сирийских властей о химатаке в Алеппо необоснованными, а также заявил, что таким образом «режим Асада» предпринимает попытки сокрытия своих собственных преступлений.

Следует заметить, что авиация ВКС РФ нанесла удары именно по тем районам, которые контролируются Фронтом национального освобождения. Это объединение подконтрольных Турции исламистских группировок, и именно с их территории был проведен обстрел Алеппо боеприпасами с хлором.

Таким образом, вырисовывается неприглядная картина — Турция защищает своих подконтрольных боевиков, которые причастны к химатаке, объектом которой является мирное население. Ряд экспертов подчеркивают важную деталь, что агентство «Анадолу» — это рупор официальной пропаганды, и в статье, скорее всего, озвучивается позиция турецкого правительства по данному вопросу.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что удары по Алеппо боеприпасами с хлором производились с территории, подконтрольной протурецким боевикам, а значит, и турецкой армии.