Украинская оппозиция выступила против военного положения

Киев, , 14:55 — REGNUM Парламентское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» не видит оснований для введения военного положения на Украине, сказано в заявлении политсилы, опубликованном 26 ноября на официальном сайте платформы.

По мнению объединения, введение военного положения является попыткой действующего президента Украины Петра Порошенко «узурпировать власть и отменить президентские выборы, которые он с треском проиграет».

Политическая сила потребовала немедленно начать прямой диалог Украины и России, при участии стран Европы, о мирном урегулировании конфликта в районе Керченского пролива.

«Мы считаем введение военного положения необоснованным, условия для его введения не достаточными и такими, в которых есть очевидные признаки заранее спланированной провокации», — сказано в заявлении.

Депутаты также назвали единственным выходом из сложившейся ситуации досрочную отставку Порошенко и выборы нового президента Украины.

Напомним, по данным социологических опросов, в случае проведения президентских выборов на Украине президент Порошенко проиграет любому из кандидатов, с которым он встретится во втором туре выборов.

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