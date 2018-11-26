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У врио курского губернатора появился новый заместитель

Политика

В администрации региона продолжаются кадровые перестановки

Курск, 26 ноября 2018, 14:43 — REGNUM  В администрации Курской области произошли изменения. Как сообщила пресс-служба администрация, временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойтов назначил нового заместителя и глав двух комитетов.

На должность заместителя губернатора Курской области — руководителя администрации губернатора Курской области назначен Анатолий Стрелков. До этого он занимал должность управляющего делами региональной администрации. Более того, Стрелков уже работал заместителем губернатора и руководил комитетом печати и информации.

Комитет документационного обеспечения администрации Курской области возглавил Роман Коваленко. Руководителем правового комитета администрации Курской области стал Александр Ерменчук.

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