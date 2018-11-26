Военное положение на Украине развяжет руки радикалам — Лавров

Москва, , 14:41 — REGNUM Украинские неонацисты в связи со введением в стране военного положения могут активизироваться в Донбассе. Об этом 26 ноября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского дипломатического ведомства, следует «очень внимательно следить» за развитием ситуации в Донбассе. Лавров подчеркнул, что в регионе и без военного положения «происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права», а в условиях военного положения радикалы могут почувствовать, что у них «развязаны руки».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране на 60 суток.

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