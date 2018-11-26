Украине грозят военная диктатура и разрыв сотрудничества с МВФ — эксперт

Киев, , 14:35 — REGNUM

Украину ожидает отток денег из страны и банковской системы в случае ввода военного положения. Об этом 26 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института украинской политики Артем Петренко.

Он допускает, что Международный валютный фонд может приостановить сотрудничество с Украиной после ввода военного положения.

«Как бы власть не объясняла людям, все равно будет отток из банков. В любом случае будет отток денег из страны. Если вспомните 2014 год, когда российские войска действительно входили на территорию Украины, пусть и на несколько дней, тогда президент Порошенко мотивировал не ввод военного положения именно угрозой срыва кредитования МВФ. Соответственно, как себя поведет МВФ мы не знаем, но угроза такая существует. Соответственно риски экономические огромные. Лично я против», — сказал Петренко.

По его словам, военное положение введет на Украине элементы военной диктатуры.

«Что такое военное положение? Это подчинение всех органов власти военному руководству, а значит президенту Украины. Это значит, что проблемами «Нафтогаза» может заниматься президент Украины. Это хорошо? В условиях войны, возможно. Но надо понимать, что негативные последствия будут очень большими. Я имею в виду экономические… Конечно, тут есть элементы военной диктатуры. Понятно, что многим политикам это не нравится», — рассказал Петренко.

При этом он предложил Киеву направить на закупку вооружений 8,636 млрд долл, которые заложены в бюджете-2019 на выплату внешних долгов.

«Копать противотанковые укрепления могли и раньше. Что, не знали, что могут танки до Киева дойти? Знали. Почему вдруг перед выборами решили ввести? Закупать ракетные вооружения могли и раньше. Не было денег, ок, тогда надо было по-другому планировать бюджет, объявлять дефолт и отменять выплату. Возможно, 240 млрд. (8,636 млрд долл.) нужно было направить на вооружение», — пояснил Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября депутат от фракции БПП член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник раскритиковал премьер-министра Владимира Гройсман за нежелание реструктуризировать внешние долги или добиться кредитных каникул. Депутат считает, что Украина не должна отдавать внешним кредиторам 16,528 млрд долл во время войны.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении на Украине военного положения. Планируется, что военное положение введут на 60 дней.