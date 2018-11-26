Глава МИД Польши назвал Индонезию важным партнером в Юго-Восточной Азии

Джакарта, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает Индонезию важным партнером в Юго-Восточной Азии и надеется улучшить отношения между двумя странами в различных областях, сообщает Antaranews.

«Мы высоко ценим роль Индонезии как растущей державы в регионе, а также в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мы также приветствуем международную деятельность Индонезии, которая продолжает расти даже за пределами Юго-Восточной Азии», — отметил глава МИД Польши.

Помимо участия в проекте по строительству электростанций мощностью 100 мегаватт в Ломбоке, Западная Нуса Тенггара, Польша также предлагает сотрудничество в сфере электромобилей.

Министр иностранных дел Польши упомянул о сотрудничестве в области образования, а также заинтересованности Польши в оказании помощи Индонезии по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от землетрясений на острове Ломбок и в городе Палу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двусторонней встречи глава МИД Индонезии Ретно Марсуди приветствовала визит польской стороны спустя 21 год.

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