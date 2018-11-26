Лавров назвал проект резолюции по «милитаризации» Азовского моря пустышкой

Москва, , 14:32 — REGNUM Когда украинская сторона планировала «провокацию» в Керченском проливе, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые можно извлечь из этой ситуации. Такое мнение сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По словам дипломата, прежде всего, речь идёт о выгоде «в расчёте на то, что США и Европа как всегда безоглядно будут вставать на сторону провокаторов».

Лавров напомнил, что буквально неделю назад Киев внесли проект резолюции о «милитаризации» Азовского моря.

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«Под эту пустышку, которые они распространили в ООН, подобрать хоть какие-то факты наверное им тоже было бы немаловажно», — заявил глава МИД, отметив, что трудно сказать, чего конкретно хотел добиться Киев, планируя эту провокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что «Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро».

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три украинских корабля, нарушивших госграницу с РФ.

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