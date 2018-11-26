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Украинскую власть призвали разорвать договор с РФ по Азовскому морю

Политика

Митингующие ушли к Верховной раде

Киев, 26 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  У здания администрации президента Украины прошёл митинг, участники которого потребовали разорвать российско-украинский договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива, сказано 26 ноября на официальной странице экстремистской организации «Национальный корпус».

Помимо разрыва договора, митингующие потребовали ввести военное положение, но не откладывать и не отменять при этом выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2018 года.

После завершения акции колонна экстремистов двинулась к Верховной раде, где в 17:00 мск будет рассматриваться вопрос о введении военного положения на Украине.

Напомним, решение о введении военного положения было принято после известий о задержании трех военных кораблей Украины российскими пограничниками в Керченском проливе.

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Эксперты связывают такое решение с желанием действующего президента Украины Петра Порошенко любой ценой остаться у власти и отсрочить, либо отменить президентские выборы.

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