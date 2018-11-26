«Киев не отменит выборы» — эксперт

Киев, , 14:29 — REGNUM На Украине не введут в полном объеме режим военного положения (ВП), чтобы не сорвать проведение парламентских и президентских выборов. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«1. Надо ли закупать соль и спички? Нет. Оснований для паники нет. 2. Будет ли решение о введении военного положения? Думаю, нет, в полном объеме ВП не введут, возможно с многими (изменениями), которые не изменят порядок управления в государстве. Вводит ВП своим решением Верховная Рада. Рада опасается вводить военное положение, потому что это приведёт к отмене выборов и к ограничению прав местного самоуправления», — отметил Бутусов.

Он считает, что украинский парламент должен в «чрезвычайном порядке» внести изменения в Конституцию, чтобы разрешить проведение выборов во время военного положения.

«Однако в данном случае, Верховная Рада должна продумать как внести изменения в Конституцию в чрезвычайном порядке, чтобы военное положение выборы не отменяло… Введение ВП вероятно, если Рада сохранит выборы и действующую систему управления», — добавил Бутусов.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении на Украине военного положения. Планируется, что военное положение введут на 60 дней. Ночью 26 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия захватила катера Военно-морских сил Украины. При этом он обвинил Кремль в акте агрессии.

Напомним, 25 ноября южнее Крымского моста корабль ФСБ РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Российские военные не пропустили группу ВМС Украины в Азовское море. Вечером, украинские катера легли на обратный курс. Корабли ВМС РФ открыли по украинским катерам огонь на поражение в 25 км от побережья Крыма. Ранения получили шестеро украинских моряков. Катера ВМС Украины доставили в порт Керчь.

Ранее командование ВМС Украины сообщало о рейде группы в Мариуполь. Россия утверждает, что уведомлений не было, а обстрел катеров объясняют «защитой госграницы».