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Глава атомной энергетики Ирана предупредил державы от разрыва сделки

Политика

В Тегеране надеются, что Россия, Китай и ЕС будут отвечать за свои слова

Тегеран, 26 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Глава иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи предупредил державы от разрыва ядерной сделки, сообщает 26 ноября Reuters.

«Я надеюсь, что Россия, Китай и Европейский союз пойдут дальше и их слова превратятся в дела», — подчеркнул Салехи, имея ввиду позицию указанных стран против выхода США из соглашения.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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Ядерная программа Ирана
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