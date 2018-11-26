Глава атомной энергетики Ирана предупредил державы от разрыва сделки

Тегеран, , 14:27 — REGNUM Глава иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи предупредил державы от разрыва ядерной сделки, сообщает 26 ноября Reuters.

«Я надеюсь, что Россия, Китай и Европейский союз пойдут дальше и их слова превратятся в дела», — подчеркнул Салехи, имея ввиду позицию указанных стран против выхода США из соглашения.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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