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Оппозиция вновь пытается вернуть прямые выборы мэра Великого Новгорода

Политика

С такими инициативами в думе Великого Новгорода выступили депутаты от «Яблока» и ЛДПР

Великий Новгород, 26 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  Депутат думы Великого Новгорода, руководитель фракции партии «Яблоко» Анна Черепанова просит думу города выступить с законодательной инициативой и внести в региональный парламент предложение о возврате прямых выборов мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в думе Великого Новгорода, этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании городской думы 28 ноября.

Черепанова просит внести в Новгородскую областную думу проект областного закона «Об избрании в Новгородской области главы городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте главы городского округа в системе органов местного самоуправления». Проектом закона предлагается определить муниципальные выборы в качестве единственного способа избрания мэра Великого Новгорода и признать утратившими силу положения областного закона № 674−03, которые говорят об избрании главы города депутатами думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

С аналогичной законодательной инициативой выступил депутат Виталий Макаров (ЛДПР), который предлагает направить на рассмотрение в Новгородскую областную думу поправки в областной закон «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, муниципального района».

Депутат предлагает избирать на прямых выборах не только мэра Великого Новгорода, но и установить единый порядок избрания на муниципальных выборах для всех глав муниципальных образований Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отмены прямых выборов глав муниципалитетов в Новгородской области в 2014 году оппозиционные депутаты неоднократно вносили предложения о возврате прямых выборов и всех глав муниципалитетов, и только мэра Великого Новгорода — все эти инициативы не находили поддержки большинства депутатов и отклонялись.

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Напомним также, что впервые в ноябре 2018 года избран по новой схеме — депутатами думы города по итогам конкурсного отбора — новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. За него проголосовали 21 депутат из 30. Депутаты выбирали из четырёх кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Всего претендентов на пост мэра было 13. В составе конкурсной комиссии было 40 человек — 20 депутатов думы и 20 членов комиссии, назначенных губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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Избрание мэра Великого Новгорода по конкурсу
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