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Россельхознадзор отреагировал на задержание своего челябинского инспектора

Политика

Ведомство оказывает следствию всю необходимую помощь

Челябинск, 26 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  В Челябинской области региональное управление Россельхознадзора прокомментировало задержание своего инспектора за получение взятки. Ведомство оказывает следствию содействие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Россельхознадзоре.

По информации ведомства, государственный инспектор отдела надзора за соблюдением карантина растений был задержан в выходные. Он работал в городе Троицке. Руководитель ведомства уже встретился с силовиками, а его заместитель и начальник отдела надзора за соблюдением карантина растений выехали в Троицк. Там они налаживают работу поста на пограничном пункте «Бугристое», которая была временно приостановлена.

Областное управление Россельхознадзора работает в прежнем режиме, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник обвинён в получении взятки, по части 3 статьи 290 УК России. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Инспектору грозит до 8 лет колонии и крупный штраф.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области задержан инспектор Россельхознадзора

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