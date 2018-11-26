Россельхознадзор отреагировал на задержание своего челябинского инспектора

Челябинск, , 14:22 — REGNUM В Челябинской области региональное управление Россельхознадзора прокомментировало задержание своего инспектора за получение взятки. Ведомство оказывает следствию содействие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Россельхознадзоре.

По информации ведомства, государственный инспектор отдела надзора за соблюдением карантина растений был задержан в выходные. Он работал в городе Троицке. Руководитель ведомства уже встретился с силовиками, а его заместитель и начальник отдела надзора за соблюдением карантина растений выехали в Троицк. Там они налаживают работу поста на пограничном пункте «Бугристое», которая была временно приостановлена.

Областное управление Россельхознадзора работает в прежнем режиме, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник обвинён в получении взятки, по части 3 статьи 290 УК России. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Инспектору грозит до 8 лет колонии и крупный штраф.

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