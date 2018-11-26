Глава МИД Грузии выразил поддержку Украине

Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давил Залкалиани осудил Россию за «нападение на суда украинского морфлота» и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Свою позицию глава МИД Грузии зафиксировал на своей странице в Twitter.

«Я внимательно слежу за тревожными событиями в Азовском море и Керченском проливе. Атака на суда украинского военно-морского флота и задержание украинских моряков представляют собой вопиющее нарушение международного морского права и подрывают безопасность всего региона. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал Давид Залкалиани.

Он призвал мировое сообщество принять незамедлительные меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

Оппозиционная нынешним властям партия «Европейская Грузия» уже разработала проект резолюции, которая расценивает действия России как агрессию против независимой Украины, и собираются вынести документ на рассмотрение и утверждение парламента.

Тбилисские политологи усмотрели в этом инциденте признаки начала открытой войны между Россией и Украиной, но предполагают, что в нынешнем состоянии оказать России достойное сопротивление Киев не сможет, поэтому также «возлагают надежды» на поддержку мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу с РФ. Российским пограничникам при задержании пришлось применить оружие. Были ранены трое украинских военных, им оказали всю необходимую помощь, жизни моряков вне опасности. Действия кораблей ВМС Украины в Кремле расценили как «опасную провокацию Киева».