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Порошенко договорился о срочном созыве комиссии Украина – НАТО

Политика

Порошенко уведомил Столтенберга о якобы агрессии России против Украины

Киев, 26 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина — НАТО, сообщает 26 ноября пресс-служба главы украинского государства.

«Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина — НАТО из-за агрессии России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Порошенко уведомил Столтенберга о якобы агрессии России против Украины в Черном море и ответных действиях Киева, в том числе введении военного положения в стране.

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Напомним, ранее корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах РФ. В ФСБ утверждают, что украинские судна нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников и совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. Задержанные корабли находятся в Керчи.

В ответ украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели вооруженные силы в полную боевую готовность и начали подготовку к введению в стране военного положения.

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