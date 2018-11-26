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«Похоже на российскую провокацию» в Черном море — в США уже всё объяснили

Политика

Оказывается, произошедшее «выгодно Кремлю»

Вашингтон, 26 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Действия России в Черном море — «намеренная провокация с российской стороны», считает Джеймс Ставридис — американский военный деятель, бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. В своем твиттере Ставридис комментирует сообщение корреспондента Washington Post, «аналитика российских СМИ» Джулии Дэвис, которая уверяет, что произошедшее «выгодно Кремлю», а «провокация была четко задумана и осуществлена Россией» с целью, помимо прочего, «оправдать неизбежную неспособность Путина извлечь какие-либо значимые уступки от Трампа на G-20».

«Россия и Украина тянутся к серьезной эскалации своей и без того очень опасной квази-войны над Черным морем, Азовским морем и Донбассом. Похоже на российскую провокацию с целью отвлечь от их продолжающейся оккупации Украины», — полагает Ставридис.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк полагает, что «суицидальный заход украинских военных корыт в российские территориальные воды после неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников был нужен ястребам на Западе для того, чтобы попытаться сорвать предстоящие переговоры президентов России и США на встрече большой двадцатки в Аргентине, а Порошенко — прикрыться вводимым военным положением от проигрышной избирательной кампании».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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