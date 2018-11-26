Владимирского губернатора заподозрили в покупке диплома

Владимир, , 14:17 — REGNUM Во владимирском филиал РАНХиГС опровергли сведения о том, что диплом о высшем образовании губернатора Владимирской области Владимира Сипягина может оказаться поддельным. Ранее информацию, которая подвергла сомнению подлинность диплома главы области, распространил федеральный телеканал.

Информация появилась в программе телеканала «Рен ТВ». В сюжете говорилось, что точно такой же диплом, как и у губернатора, можно купить за 18 тыс. рублей. Кроме того, журналисты разыскали якобы однокурсников губернатора, которые почему-то не помнят Владимира Сипягина среди студентов. При этом, по данным руководства вуза, все документы, связанные с обучением Владимира Сипягина, — в порядке.

«В личном деле есть и заявление на обучение, и его копия диплома с приложением, который выдавался в 2001 году. Владимир Сипягин поступал в академию в 1997 году. Тогда это был не РАНХиГС, а РАГС — «Российская академия госслужбы». Это было достаточно давно — около 20 лет прошло, и сейчас мы можем судить только по тому, что есть в личном деле. То есть, мы можем утверждать, что есть документы, связанные и с его поступлением, и с итоговой аттестацией, есть приказ о зачислении», — сообщил изданию «Зебра ТВ» заместитель директора владимирского филиала РАНХиГС Олег Рузевич.

ИА REGNUM напоминает, что член ЛДПР Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области в сентябре 2018 года. В результате второго тура выборов он обошел экс-главу области Светлану Орлову, которая баллотировалась от партии «Единая Россия». Согласно биографии губернатора, Владимир Сипягин в 2001 году окончил владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Читайте также: Губернатора сняли, дальше — будет видно: владимирцы приняли решение

Читайте ранее в этом сюжете: «Просто праЗНик»: соцсети о назначении Светланы Орловой в Счетную палату