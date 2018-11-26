«Ввод военного положения может «взорвать» Украину изнутри» — эксперт

Киев, , 14:05 — REGNUM В Верховной Раде Украины нет «единогласного мнения» относительно необходимости ввода в стране военного положения. Об этом 26 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Вряд ли будет простое решение, потому что в политическом классе и парламенте нет единогласного мнения (о необходимости ввода военного положения — ИА REGNUM ). Почему, что такое военное положение? Это определенное ограничение конституционных прав и свобод, это отсрочка выборов, как минимум. Это ограничение индивидуальных прав и свобод. Это тоже определенный риск. Мирная жизнь трансформируется в полувоенную жизнь всей страны», — рассказал Карасёв.

Он напомнил, что на Украине многие политики и крупный бизнес рассчитывали на проведение выборов.

«Многие будут обвинять власть в том, что она не справилась с ситуацией, которая сегодня в стране — есть локальные бунты относительно отопления, бунты «евробляхеров» (собственники нерастаможенных авто на еврономерах — ИА REGNUM ), избирательные рейтинги. В парламенте будет сложная дискуссия, потому что большая часть политического класса рассчитывала на выборы, на новый мандат или новой власти, или новый мандат старой власти, или вообще на изменение власти. Много кто из большого бизнеса и политиков вложились в эти выборы финансово и морально, интеллектуально, политически и т.д.», — добавил Карасёв.

Он призвал Киев взвесить внутренние и внешние риски.

«У нас есть риск внешней агрессии. Есть другой риск — внутренняя дестабилизация. Она может начаться после ввода военного положения, потому что много кто не будет этим доволен. Нужно понять, каких рисков тут больше? Что создаст большую внутреннюю турбулентность, внутреннюю нестабильность — внешние факторы или внутренние факторы? А может Россия специально так действовала, чтобы у нас возникла проблема… Не исключаю, что могут ввести военное положение, но будут внесены изменения в законодательство, чтобы это не отсрочивало выборы, чтобы выборы были по графику», — подытожил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что ввод военного положения не означает, что Киев объявляет войну Москве. Он заверил, что Украина не будет отменять проведение парламентских и президентских выборов.

Он также считает, что Рада проголосует за указ Порошенко о вводе военного положения.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля Военно-морских сил Украины (два катера и буксир). В ФСБ России утверждают, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. Задержанные корабли находятся в Керчи.