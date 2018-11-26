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Южная Осетия перекроет пункты пропуска на грузинской границе

Политика

Указанные меры приняты в связи с усилением мер безопасности в период второго тура грузинских президентских выборов

Цхинвал, 26 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  Власти Южной Осетии приняли решение временно перекрыть пункты пропуска на границе с Грузией. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба комитета госбезопасности республики.

Отмечается, что указанные меры приняты в связи с усилением мер безопасности в период второго тура президентских выборов в Грузии.

«27 ноября с 20:00 часов планируется временное прекращение работы установленных в республике Южная Осетия мест пересечения госграницы с Грузией», — сообщает ведомство в Facebook.

Также в комитете уведомили, что пункты пропуска возобновят работу в обычном режиме с утра 29 ноября.

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Грузия и Южная Осетия
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