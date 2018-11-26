Южная Осетия перекроет пункты пропуска на грузинской границе

Цхинвал, , 14:02 — REGNUM Власти Южной Осетии приняли решение временно перекрыть пункты пропуска на границе с Грузией. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба комитета госбезопасности республики.

Отмечается, что указанные меры приняты в связи с усилением мер безопасности в период второго тура президентских выборов в Грузии.

«27 ноября с 20:00 часов планируется временное прекращение работы установленных в республике Южная Осетия мест пересечения госграницы с Грузией», — сообщает ведомство в Facebook.

Также в комитете уведомили, что пункты пропуска возобновят работу в обычном режиме с утра 29 ноября.