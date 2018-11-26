El Mundo: соглашение о Брексите – трагедия для ЕС

Мадрид, , 14:01 — REGNUM «Это лучшее соглашение из возможных и единственно возможное», — такой посыл не предполагает дискуссий и разночтений. После 18 напряженных месяцев беспрецедентных переговоров «на грани трагедии» 27 лидеров государств ЕС вчера, 25 ноября, официально одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза и политическую декларацию насчет будущих отношений сторон, сообщает сегодня, 26 ноября, испанское издание El Mundo.

Эти два документа составляют нормативно-правовую и политическую основу текущей фазы Брексита, и ни у кого сейчас нет ни реальной возможности, ни желания изменить в них хоть одну запятую, в том числе и у Испании, ранее угрожавшей бойкотом соглашения. Принятый пакт четко доносит до всего Соединенного королевства, до левых и правых, сторонников Европы и евроскептиков, что страна все-таки выходит из ЕС после 45 лет пребывания в его составе. Теперь это неоспоримый факт.

«Вчера ЕС провел в Брюсселе свой самый печальный саммит», — пишет El Mundo. Не было ни праздничных мероприятий, ни чувства удовлетворенности. Европейским лидерам осталось лишь отказаться от помпезности во всех ее проявлениях и ждать: следующий ход — за Вестминстером и Терезой Мэй. Критикуемому со всех сторон премьер-министру в разобщенной стране предстоит поистине титаническая задача.

Последний раз главы стран Евросоюза собирались на экстраординарный саммит такого рода в канун британского референдума 2016 года. Поднятая тогда пыль теперь оседает на участников событий, констатирует испанское СМИ. Вчерашний Европейский совет немногим отличался от простой формальности. Собравшиеся выслушали главу Совета Дональда Туска, главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главного по переговорам Мишеля Барнье. Полдюжины лидеров государств взяли слово, но никаких разногласий между ними не было, и меньше чем за час процедура Брексита была одобрена.

Затем в зал вошла британский премьер-министр Тереза Мэй, и еще полдюжины коллег обратились к ней с вежливыми речами и пожелали удачи. Согласно источникам El Mundo, лидер Великобритании сообщила две вещи: что парламент ее страны, с большой долей вероятности, первый раз проголосует за соглашение 11 декабря и что необходимую поддержку пакту пока еще гарантировать нельзя.

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Европейские лидеры, над которыми до последнего висела угроза провала соглашения из-за вопроса о Гибралтаре, об альтернативах думать не хотят. «Единственный имеющийся план Б — это план на случай чрезвычайной ситуации отказа от любых договоренностей», — сообщил вчера высокопоставленный представитель европейского сообщества. Если Мэй потерпит неудачу, а с ней — и соглашение, в Европе прозвучит сигнал тревоги, и континент попытается до 29 марта смягчить многочисленные и непредсказуемые последствия. На новые переговоры времени нет, подчеркивает испанское издание.