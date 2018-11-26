Яровая рассказала о блакитной мрии Порошенко

Москва, , 14:00 — REGNUM Военное положение запрошено Порошенко как плановый и давно желаемый режим управления, наиболее комфортный и безответственный для нынешней украинской политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Военный диктаторский режим на Украине — это блакитная мрия (голубая мечта) тех, кто организовывал Майдан, когда вся незалежность сконцентрирована на уничтожении цивилизации и права, перерождении Украины в очаг конфликтов и военной агрессии», — отметила Яровая.

По мнению парламентария, президенту Украины Петру Порошенко «нужна мнимая легитимизация через Раду мнимых и созданных им же угроз для дальнейшего беззакония и своей агрессии внутри Украины».

Как сообщалось ранее, в Госдуме ожидают, что на инициированном экстренном заседании Совета безопасности ООН реакция западных стран покажет, кто на самом деле был заинтересован в этой провокации

Министерство иностранных дел России подготовит развернутый комментарий относительно инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

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