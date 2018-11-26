Анонс: о Москве, Анкаре и Евросоюзе

Москва, , 13:56 — REGNUM Панельная дискуссия «ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И АНКАРЫ, ТУРЦИИ С ЕВРОСОЮЗОМ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ» состоится в четверг, 29 ноября, с 15.00 до 18.00 в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» (по адресу: улица 1905 года, д.7).

В ходе мероприятия будет обсуждаться текущее состояние Сирии и её путь к стабильной государственной структуре, перспективы возвращения для беженцев. Кроме того, эксперты рассмотрят вопрос миграционного кризиса по оси турецко-европейских отношений, а также модель сотрудничества России и Турции по вопросу Ближнего Востока.

В конференции примут участие: президент Международного института развития научного сотрудничества, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена ПОНОМАРЕВА; директор Института востоковедения РАН, академик Виталий НАУМКИН; бывший Министр иностранных дел Турции, бывший посол в офисе ООН в Вене, Египте и Саудовской Аравии Яшар ЯКЫШ и другие.

Мероприятие проводится при участии АНО «Международный институт развития научного сотрудничества» и Института востоковедения РАН (ИВ РАН).