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Военные Ирака арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 26 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака задержали 12 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 ноября Anadolu.

«Боевики были арестованы во время ряда рейдов в провинции Ниневия», — отметил генерал-майор вооруженных силы стран Хамад аль-Джабури.

Напомним, в конце 2017 года официальные лица Ирака не раз заявляли о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы по-прежнему проявляют высокую активность.

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Внутренняя политика Ирака
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