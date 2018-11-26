Военные Ирака арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Багдад, , 14:03 — REGNUM Вооруженные силы Ирака задержали 12 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 ноября Anadolu.

«Боевики были арестованы во время ряда рейдов в провинции Ниневия», — отметил генерал-майор вооруженных силы стран Хамад аль-Джабури.

Напомним, в конце 2017 года официальные лица Ирака не раз заявляли о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы по-прежнему проявляют высокую активность.

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