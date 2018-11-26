Германия вложит миллион евро в Литве в стрельбище у границы с Белоруссией

Вильнюс, , 13:46 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 26 ноября, объявило, что Германия, которая возглавляет в Литве батальон быстрого реагирования НАТО, намерена вложить один миллион евро в модернизацию инфраструктуры военного полигона в Пабраде, который находится в менее 10 км от границы с Белоруссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства будут вложены в создание движущихся мишеней, а основная цель — создание многофункциональной инфраструктуры для стрельбища танков. Договор о финансировании проекта уже подписан, сообщило литовское военное ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Литве в последние два года ускоренными темпами модернизируются военные полигоны и строятся новые. Так, в менее 50 км от границы с Калининградской областью появился первый в Прибалтике авиаполигон. Его оборудовали специалисты из США.