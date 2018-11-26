Понедельник, 26 Ноября 2018 года
14:34:14 МСК

Германия вложит миллион евро в Литве в стрельбище у границы с Белоруссией

Политика

В военный полигон в Пабраде Германия намерена инвестировать один миллион евро

Германия вложит миллион евро в Литве в стрельбище у границы с Белоруссией
Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Вильнюс, 26 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  Министерство обороны Литвы сегодня, 26 ноября, объявило, что Германия, которая возглавляет в Литве батальон быстрого реагирования НАТО, намерена вложить один миллион евро в модернизацию инфраструктуры военного полигона в Пабраде, который находится в менее 10 км от границы с Белоруссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства будут вложены в создание движущихся мишеней, а основная цель — создание многофункциональной инфраструктуры для стрельбища танков. Договор о финансировании проекта уже подписан, сообщило литовское военное ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Литве в последние два года ускоренными темпами модернизируются военные полигоны и строятся новые. Так, в менее 50 км от границы с Калининградской областью появился первый в Прибалтике авиаполигон. Его оборудовали специалисты из США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить