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Казахстан призывает Россию и Украину не допустить роста напряженности

Политика

Вице-министр иностранных дел заявил, что страна занимает сбалансированную позицию

Астана, 26 ноября 2018, 13:40 — REGNUM  Ситуация в Азовском море находится в фокусе казахстанского внимания. Казахстан занимает сбалансированную позицию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев в ходе брифинга в ведомстве.

Он призвал Россию и Украину не допустить роста напряженности из-за инцидента в Азовском море.

«Призываем стороны проявить максимум ответственности и не допускать эскалации напряженности. Необходимо восстановить доверие. Считаем необходимым разработать механизмы по предотвращению и урегулированию подобных инцидентов. Казахстан будет поддерживать все меры, направленные на деэскалацию напряженности», — сказал Ашикбаев.

Напомним, 26 ноября корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах РФ с применением оружия и спецназа. Украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели вооруженные силы в полную боевую готовность и начали подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

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Азовское море между Россией и Украиной
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