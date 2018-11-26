Казахстан призывает Россию и Украину не допустить роста напряженности

Астана, , 13:40 — REGNUM Ситуация в Азовском море находится в фокусе казахстанского внимания. Казахстан занимает сбалансированную позицию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев в ходе брифинга в ведомстве.

Он призвал Россию и Украину не допустить роста напряженности из-за инцидента в Азовском море.

«Призываем стороны проявить максимум ответственности и не допускать эскалации напряженности. Необходимо восстановить доверие. Считаем необходимым разработать механизмы по предотвращению и урегулированию подобных инцидентов. Казахстан будет поддерживать все меры, направленные на деэскалацию напряженности», — сказал Ашикбаев.

Напомним, 26 ноября корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах РФ с применением оружия и спецназа. Украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели вооруженные силы в полную боевую готовность и начали подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

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