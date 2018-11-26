«Предсказуемо неадекватной» назвали реакцию Волкера на провокацию Украины

Москва, , 13:37 — REGNUM На инициированном экстренном заседании Совета безопасности ООН реакция западных стран покажет, кто на самом деле был заинтересован в этой провокации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Убежден, что наши западные оппоненты постараются закрыть глаза на очередное преступление Украины и будут стремиться выставить нас в негативном свете. Несмотря на это, мы желали бы увидеть адекватную реакцию Совбеза ООН на агрессивные действия Украины и будем добиваться международного осуждения преступных действий Киева», — заявил Железняк.

Он констатировал, что реакция на украинскую провокацию против России в Керченском проливе спецпредставителя США по Украине Курта Волкера была «предсказуемо неадекватной».

Кроме того, внимание мировой общественности будет привлечено и к взрывоопасному обострению ситуации на Донбассе, говорит Железняк.

«Киев предпринимает отчаянные попытки любой ценой продавить введение военного положения, что позволит Порошенко узурпировать власть и сорвать подготовку оппонентов к предстоящим выборам», — говорит парламентарий.

Для него очевидно, что для нагнетания обстановки внутри Украины задействованы радикалы, которые по команде сверху начали нападения и готовят новые провокации против российских дипломатов и граждан.

Министерство иностранных дел России подготовит развернутый комментарий относительно инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

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