Порошенко рассчитывает провести избирательную кампанию в одно лицо?

Москва, , 13:41 — REGNUM Российские пограничники решительно, грамотно, профессионально и максимально корректно реагировали на провокацию в ВМС Украины в Керченском проливе, убеждён первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Наши пограничники действовали решительно, грамотно, профессионально и максимально корректно, — сказал он. — Я думаю, что верховный главнокомандующий Украины, отправляя этих офицеров, рассчитывал на то, что их корабли разнесут в щепки и эффект будет максимально высок. Кому нужна эта провокация? Сегодня [26 ноября] однозначно Верховная Рада примет решение о введении военного положения на 60 дней. Затем его снова введут. Это очень выгодно — представить РФ в качестве агрессора, а Пётр Порошенко проведёт избирательную кампанию в одно лицо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада Украины рассмотрит предложение о введении военного положения в стране.

Поводом для этого решения стал спровоцированный Украиной инцидент в Керченском проливе. Корабли ВМС Украины нарушили границу России, после чего были задержаны и отправлены в Керчь. В провокации участвовали 23 украинских моряка, шестеро из них в ходе задержания получили ранения.

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