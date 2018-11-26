Россия «напрямую угрожает» американской нацбезопасности — конгрессмен

Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Россия вопиющим образом нарушила международное право в Азовском море и напала на суверенитет Украины, считает конгрессмен США Брайан Фицпатрик. В своем твиттере 26 ноября политик опубликовал соответствующее заявление.

«Российское вопиющее нарушение международного права в Азовском море и их провокационное нападение на суверенитет Украины совершенно неприемлемы. — Говорится в тексте заявления. — Россия должна немедленно восстановить свободу навигации через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты.

Продолжающаяся со стороны России незаконная оккупация Крыма и их непрерывные попытки дестабилизировать Восточную Европу напрямую угрожают интересам нашей национальной безопасности. Мы не можем игнорировать российскую агрессию против Украины. Настоятельно призываю президента и Администрацию призвать Владимира Путина к полному ответу на саммите G-20. Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия кораблей ВМС Украины 25 ноября в Керченском проливе не что иное, как «опасная провокация» Киева, требующая особого внимания и особого разбирательства. По словам Пескова, МИД России готовит развернутое заявление о произошедшем.