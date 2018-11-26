В Кремле прокомментировали инцидент с украинскими кораблями в Чёрном море

Москва, , 13:21 — REGNUM Действия кораблей ВМС Украины 25 ноября в Керченском проливе не что иное, как «опасная провокация» Киева. Об этом, комментируя задержание трёх военных судов российскими пограничниками в территориальных водах РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства», — сказал журналистам официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что МИД России готовит развернутое заявление о происшедшем.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля Военно-морским сил Украины незаконно пересекли государственную границу с РФ. Российским пограничникам при задержании пришлось применить оружие. Были ранены трое украинских военных, им оказали всю необходимую помощь, жизни моряков вне опасности.

В ответ на это Украина привела армию в полную боевую готовность, а президент страны Пётр Порошенко высказался за введение в стране военного положения, потребовав от России освободить задержанные украинские суда и моряков.

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