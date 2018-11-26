Попытка государственного переворота: украинские блогеры о военном положении

Киев, , 13:18 — REGNUM В ночь с воскресенья на понедельник, 26 ноября, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил предложение Петра Порошенко ввести в стране военное положение на 60 дней. Решение должно быть поддержано парламентом страны, голосование состоится днем 26 ноября.

Порошенко сообщил, что введение военного положения не будет означать начало войны с Россией. Но введение такого режима дает власти право запрещать митинги и забастовки, закрывать политические партии и СМИ. Не могут быть назначены или проведены выборы.

Формальным поводом для этой инициативы стал ответ российских пограничников на провокации украинских кораблей. Оппозиционные действующей власти украинские политики, журналисты и эксперты не сомневаются в том, что это был лишь повод, а цель Порошенко — ограничить права граждан и перенести выборы.

Уже сама провокация в Азовском море была вполне красноречивой, отмечает экс-глава администрации президента Андрей Портнов:

Друзья, а кто этот великий интеллектуал, придумавший одноходовую военную операцию в Азовском море, начавшуюся бравыми торжественными маневрами в тылу врага, а закончившуюся ранением человека, захватом украинских кораблей и унижением экипажа? Это зачем нужно было делать? Такой хитрый план или, как и во всех предыдущих случаях — беспросветная тупость и дешевый пиар?

Для достижения своей цели власть «подставила» собственных моряков, отмечает писатель Макс Бужанский:

Самым унизительным, что я мог себе представить, была ситуация с нашими кораблями и моряками в Крыму в 14 году. Большое спасибо нашему Верховному адмиралу Нельсону за это пережитое повторно чувство. [Вон] из власти, не дождусь марта.

Надуманный и спровоцированный повод для введения военного положения заставляет вспомнить о том, как пятью годами ранее начинался майдан, иронизирует юрист Татьяна Монтян:

Нужно немедленно что-то делать! Чай, кофе, друзья, термосы, акваланги, ласты, хорошее настроение, встречаемся под Крымским мостом!

Петр Порошенко даже не пытается скрывать, насколько надуман избранный им повод, отмечает политолог Дмитрий Корнейчук:

Инициативой введения военного положения Порошенко не просто показал, что он считает украинцев молчаливым быдлом, которое «проглотит» официальное рабство. Порошенко прямо показал: он в стране царь и бог, который делает, что хочет.

Совет национальной безопасности и обороны фактически осуществляет государственный переворот, считает Андрей Портнов:

Озвученное властью предложение о введении военного положения — дешёвая попытка сорвать президентские выборы. Специально спровоцированные и абсолютно прогнозируемые последствия от столкновения с российскими кораблями — комбинация безнадежного кандидата Порошенко для продления своей власти и агония его преступной команды. Ничего из этого не выйдет.

Порошенко боится прихода к власти Юлии Тимошенко, но для принятия решения о военном положении еще необходима поддержка депутатов, напоминает Дмитрий Корнейчук:

А теперь внимательно следим за Радой. И за теми упырями с депутатскими мандатами, которые подпишут себе официальный политический «смертный приговор», проголосовав за военное положение. Мы должны знать в лицо каждого, кто поможет завершить Порошенко строительство африканской диктатуры в Украине.

То, что Порошенко выберет именно такой путь для сохранения власти, было предсказуемо, считает политик Евгений Мураев:

Для тех, кто получил свои кресла на войне и крови, такой способ всегда будет самым надежным. Каждый человек всегда делает то, что умеет лучше всего, это аксиома. Поэтому в условиях неконтролируемого падения — с блокадой пунктов пропуска «евробляхами», с позорными рейтингами, с неполученным кредитом МВФ, который означает инфляцию, — они опять устраивают войну.

Диктаторский режим военного положения может стать бессрочным, допускает журналист Андрей Манчук:

Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все, что угодно — под предлогом борьбы с агрессором. Но это, конечно, не диктатура — диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Порошенко, Парубий, Аваков, Турчинов — все эти заклятые друзья прекрасно знают, что сидят в одной лодке, и боятся вместе пойти ко дну. Чтобы сохранить свои кресла, они готовы буквально на всё. Изнасилованное майданом общество не сможет этому помешать. А вы так смеялись пять лет назад над словечком «хунта».

Действующая власть ради сохранения своего статуса намерена уничтожить остатки демократии на Украине, отмечает главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва:

Как нам рассказали депутаты из президентского лагеря, главная цель — перенос выборов президента на осень. Плюс — зачистка СМИ, политического поля и приручения крупного бизнеса. Окончательное уничтожение остатков демократии. Уничтожение перспектив смены курса страны. Консервация нынешнего мрака и беспредела на долгие годы. Проголосует ли Рада? Возьмут ли на себя депутаты ответственность за соучастие, по сути, в государственном перевороте, который готовит Порошенко под видом военного положения? Это сейчас ключевой вопрос.