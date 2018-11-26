Трамп атакует газом детей — американский политик обсуждает фото с границы

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Самое возмутительное в горячей ситуации на границе между США и Мексикой — то, что газ был применен против детей, считает конгрессмен Эрик Суолуэлл, комментируя фотографию Reuters, на которой семья из «каравана мигрантов» убегает от слезоточивого газа возле американской границы. В своем твиттере политик пишет:

«Маленькая девочка на этом фото не только не безоружна, на ней даже обуви нет. И тем не менее, Дональд Трамп приказал применить против нее слезоточивый газ. Если это не ваша Америка — поднимайте голос. Мы должны потушить этот пожар».

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории Мексики. Американские политики и общество сейчас бурно обсуждают произошедшее: реакция варьируется от абсолютной поддержки действий Трампа до категорического осуждения его и «политики республиканцев».