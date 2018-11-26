Понедельник, 26 Ноября 2018 года
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Трамп атакует газом детей — американский политик обсуждает фото с границы

Политика

«Если это не ваша Америка — поднимайте голос»

Трамп атакует газом детей — американский политик обсуждает фото с границы
Иллюстрация: Скриншот со страницы Reuters в твиттере
На границе между США и Мексикой

Вашингтон, 26 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  Самое возмутительное в горячей ситуации на границе между США и Мексикой — то, что газ был применен против детей, считает конгрессмен Эрик Суолуэлл, комментируя фотографию Reuters, на которой семья из «каравана мигрантов» убегает от слезоточивого газа возле американской границы. В своем твиттере политик пишет:

«Маленькая девочка на этом фото не только не безоружна, на ней даже обуви нет. И тем не менее, Дональд Трамп приказал применить против нее слезоточивый газ. Если это не ваша Америка — поднимайте голос. Мы должны потушить этот пожар».

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории Мексики. Американские политики и общество сейчас бурно обсуждают произошедшее: реакция варьируется от абсолютной поддержки действий Трампа до категорического осуждения его и «политики республиканцев».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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