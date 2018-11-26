В МИД РФ назвали цели провокации Украины в Керченском проливе

Москва, , 12:56 — REGNUM Провокация Украины в Керченском проливе была нацелена в том числе на ужесточение антироссийских санкций, заявил 26 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Понятны цели: встряхнуть Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — цитирует РИА Новости Карасина.

Он добавил, что это также может быть связано с предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.

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Напомним, ранее корабли ВМС Украины с применением оружия и спецназа были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах РФ. В ответ украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели вооруженные силы в полную боевую готовность и начали подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

В свою очередь глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что если Верховная рада поддержит решение о введении военного положения в стране, президентские выборы будут отложены.

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