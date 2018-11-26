США передали своим союзникам в Сирии огромную партию оружия

Дамаск, , 12:56 — REGNUM Новостной ресурс Аl-Мasdar News сообщил о том, что США передали своим союзникам в Сирии Сирийским демократическим силам огромную партию оружия. Речь идет о трех сотнях грузовиков с различным оружием, а также о бронетехнике и пикапах. В частности, СДС поставлены пулеметы, минометы, гаубицы и ракеты.

Предоставление подразделениям СДС тяжелого вооружения, в том числе минометов и пулеметов, было одобрено президентом США Дональдом Трампом еще в мае 2017 года.

По имеющейся информации, пришедшее оружие хранится на складах американских баз и при необходимости распределяется по районам среди подразделений СДС. Оружие, как правило, доставляется ночью и с соблюдением режима секретности, чтобы не привлекать внимание прессы, а также общественности Турции и других стран.

Данные шаги сделаны США на фоне обострения ситуации на севере Сирии между турецкими войсками и курдскими отрядами Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил. Турция уже собрала ударный кулак для проведения наступательной операции на севере Сирии, однако ее сдерживает позиция США.

ИА REGNUM недавно сообщало о выставлении американскими военными наблюдательных постов у сирийско-турецкой границы, чтобы предотвратить прямые боевые столкновения турецкой армии и курдских вооруженных формирований.

Подобное усиление Сирийских демократических сил и не в интересах Дамаска, т.к. шансы на возвращение под контроль сирийского правительства территорий, удерживаемых СДС при поддержке коалиции во главе с США, путем переговоров крайне малы. А на этих территориях сосредоточено 70% сирийских нефтяных месторождений.