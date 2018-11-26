Голливуд демонизирует русское православие

Сан-Франциско, США, , 12:55 — REGNUM Хладнокровный убийца надевает зловещую кожаную маску, черную кожаную куртку и нарукавную повязку в нацистском стиле, на которой изображен… русский православный крест. Именно так выглядит настоящий террорист, согласно официальной странице в Facebook очередного голливудского творения, фильма The First Purge: allegiance («Первая чистка: верность»), сообщает портал Russian Faith.

Старенький русский православный священник, облаченный в расшитые золотом одежды, собирает вокруг себя сторонников и произносит проповедь, в которой содержится секретный код, предназначенный для активации русских «спящих ячеек», тайно существующих в США, тем самым создавая опасную цепь событий по обе стороны Атлантики. Это ключевая часть сюжета фильма.

Но зачем демонизировать и дегуманизировать христиан таким образом, задается вопросом портал? Ведь прихожане православной Церкви не являются теми, кто направлял самолеты в здания и совершал убийства в начальных школах. Так почему демонизируют православных священников? Зачем изображают крест на руке террориста?

Возможно, это желание Голливуда вместе с другими левыми либеральными средствами массовой информации продвигать повестку, которая предвзята против христиан, особенно белых. Ряд этих СМИ цитируют сомнительные исследования, некоторые утверждают, что «большинство террористов в США являются правыми, а не мусульманами».

Однако данные либеральные исследования, как правило, имеют серьезные методологические недостатки, просто подсчитывая количество «нападений», вместо того чтобы сосредоточиться на количестве реальных человеческих жертв. Таким образом, относительно незначительный акт вандализма попадает в ту же категорию, что и массовое убийство в общественном месте. При таком подходе неудивительно, что их данные искажены.

Антихристианский нарратив остается популярным в левых СМИ, а также в голливудских фильмах. Есть силы, которые хотят выбросить христианство из жизни общества, они готовы распространять любую ложь, необходимую для достижения этой цели. Но им не по силам запереть или убить христиан, так что они начинают с пропаганды, чтобы обесчеловечить их.

Особенно это характерно для таких предвзятых левых изданий, как Newsweek, Huffington Post и Vox. По сравнению со всей этой пропагандой, фильмы типа «Первая чистка: верность» — лишь верхушка айсберга, заключает Russian Faith.