В Турции арестованы 51 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, , 12:56 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 51 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 26 ноября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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