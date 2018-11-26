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В Турции арестованы 51 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО

Политика

ФЕТО считается в Турции террористической организацией

Анкара, 26 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 51 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 26 ноября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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