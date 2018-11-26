Военное положение делает бесполезным бюджет Украины на 2019 год — эксперт

Киев, , 12:48 — REGNUM В случае введения военного положения на Украине и перехода страны на военные рельсы, власти придётся принимать новый бюджет, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Тот бюджет «ночного бдения», который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, и того, который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ, и стать военным бюджетом», — рассказал эксперт.

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Устенко отметил, что правительству Украины придётся ещё сильнее урезать все невоенные статьи расхода, а также, вероятно, прекратить сотрудничество с международными кредиторами. Кроме того, увеличатся миграционные потоки с территории Украины, что ещё сильнее усложнит ситуацию с пенсионным обеспечением граждан.

Напомним, 26 ноября парламент Украины рассмотрит вопрос о введении военного положения на территории страны. Многие эксперты уверены, что целью такого решения является не защита страны от «российской агрессии», а желание действующего президента Петра Порошенко отвлечь общество от социальных проблем, а также перенести президентские выборы на более поздний срок, или вообще попытаться их отменить.

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Отметим, сам Порошенко заявил, что военное положение не означает объявления войны России, хотя последние годы украинские власти многократно утверждали, якобы Украина уже воюет с Россией.

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