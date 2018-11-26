В Петербурге предлагают компенсировать пожилым взносы на капремонт заочно

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Петербурге властям предложили компенсировать пожилым людям взносы на капитальный ремонт, не дожидаясь подачи их заявлений. С такой инициативой выступил депутат городского Заксобрания от «Единой России» Александр Тетердинко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тетердинко считает правильным предоставлять компенсации не с момента подачи заявления, а с момента возникновения у пожилых петербуржцев права на такую компенсацию. Соответствующее обращение он направил врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

«Чтобы получить денежную компенсацию взносов на капитальный ремонт, пенсионеру нужно подать заявление в районную администрацию. В случае положительного ответа компенсация предоставляется в течение месяца с подачи заявления. Между тем, нередко пожилые собственники квартир подают заявления с опозданием — например, если не были вовремя проинформированы, находились на длительном лечении, в отъезде. В таких случаях к моменту подачи заявления некоторые пенсионеры успевают накопить задолженность по капремонту, которая препятствует получению компенсации и в будущем», — пояснил депутат.

Он предлагает компенсировать плату в том числе и за период, предшествующий подаче заявления.

В соответствии с Социальным кодексом Петербурга, денежная компенсация взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, если они проживают одни, либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, размер взноса на капремонт в многоквартирных домах Санкт-Петербурга с 1 января 2019 года составит от 4 до 5 рублей за 1 кв. метр в месяц, в зависимости от типа дома. Это на 1 рубль больше нынешней «вилки» тарифа.

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