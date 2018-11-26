ВДВ России создают спецподразделение научного прорыва

Москва, , 12:37 — REGNUM Воздушно-десантные войска России (ВДВ) создают специальное подразделение — научно-производственную роту, где будут разрабатываться прорывные технологии, сообщили в Минобороны РФ.

Для спецподразделения научного прорыва ВДВ будут отбираться лучшие молодые ученые и инженеры. Они будут разрабатывать перспективные образцы техники и вооружения для ВДВ.

Сейчас в ведущих технических вузах России уже начался отбор дипломированных молодых инженеров. Около 20 выпускников в ближайшее время пополнят состав первой научно-производственной роты ВДВ.

К исполнению своих служебных обязанностей военнослужащие спецподразделения научного прорыва Воздушно-десантных войск приступят в январе 2019 года после принятия военной присяги.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что нестандартные решения и внедрение прорывных технологий в условиях санкций способствовали четырёхкратному увеличению доли перспективных вооружений в оборонно-промышленном комплексе России.

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