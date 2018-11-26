Путин призвал устранить барьеры в торговле с Индией

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM России и Индии необходимо в полной мере задействовать уже существующие и искать новые решения в устранении барьеров во взаимной торговле и капиталовложениях, об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам российско-индийского стратегического экономического диалога в Санкт-Петербурге.

«Важно в полной мере задействовать как уже работающие, доказавшие свою эффективность инструменты, так и искать новые решения, стремиться к устранению барьеров в торговле и капиталовложениях», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин в ходе российско-индийского делового форума в Нью-Дели заявил, что правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению остающихся таможенных и административных барьеров.

Глава государства подчеркнул, что росту оборота товаров, услуг и капиталов будет способствовать соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

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