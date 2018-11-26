Европа готовится к большой войне

Париж, , 12:37 — REGNUM Ресурс World Socialist Web Site сообщает о том, что Франция собирается ввести в 2019 году всеобщую воинскую повинность. Данный проект со стороны французского правительства представляет Габриэль Атталь, государственный секретарь при министре национального образования и молодежи.

Ожидается, что первые призывники согласно новому закону появятся уже в июне 2019 года. Всеобщая воинская обязанность была отменена во Франции в 1997 году.

О планах возвращения всеобщей воинской повинности во Франции Эммануэль Макрон говорил еще в своей предвыборной речи в 2017 году. Тогда он, в частности, заявил: «Мы вступили в эпоху в международных отношениях, где война снова является возможным результатом политики».

Французские официальные лица на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2018 года подсчитали, что страна потратит 300 миллиардов евро к 2023 году на наращивание военного потенциала.

Следует отметить, что пример Франции не единичный. В 2017 году Швеция восстановила всеобщую воинскую повинность в рамках подготовки к войне с Россией, сославшись на «аннексию Россией Крыма, конфликт на Украине и повышение военной активности в регионе». О подобных планах заявляли и немецкие власти в 2016 году.