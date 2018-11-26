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Сенатор США возмущен «неспровоцированной агрессией России» в Азовском море

Политика

После того, как украинские власти «немедленно обратились к американским партнерам» в связи с ситуацией в Керченском проливе

Вашингтон, 26 ноября 2018, 12:36 — REGNUM  Недавние действия России в Азовском море требуют масштабного осуждения, считает сенатор США Роб Портман, комментируя сообщение Washington Post о том, что «противостояние в Черном море интенсифицирует трения между Россией и Украиной: Украина обвинила Россию в открытии огня и захвате судов, а Россия заявила, что Украина незаконно вошла в ее воды». В своем твиттере сенатор пишет:

«Украина имеет право использовать этот международный водный путь. Блокирование его — это незаконные, враждебные действия россиян против Украины, и США должны присоединиться к международному сообществу в осуждении этого. Я присоединяюсь к мировому сообществу в осуждении неспровоцированной и необоснованной агрессии против украинского военно-морского флота в Азовском море».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что реальная ситуация в Азовском море никому не интересна, но в качестве нового повода для нападок на Россию и расширения санкций ее можно использовать.

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Отношения Украины и России
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