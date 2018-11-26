Украина должна просить помощи у Турции — эксперт

Киев, , 12:30 — REGNUM В ближайшее время в районе Керченского моста станет эсминец Военно-морских сил США или Великобритании. Об этом 26 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил военный эксперт Олег Стариков.

«Наши стратегические союзники видят, как Российская Федерация грубо нарушает все существующие нормы. Американцы запустили самолет-разведчик. В ближайшее время в Черное море зайдет какой-нибудь эсминец и станет возле Керченского пролива… Украина должна попросить помощи у Турции, которая является лидером Черноморского региона в военном плане и негласно отвечает за безопасность в черноморском регионе… Турция больше всех заинтересована, чтобы не было никакой эскалации», — рассказал Стариков.

По его словам, украинские моряки, которые находились на бронекатерах класса река-море «Бердянск» и «Никополь», должны были открыть ответный огонь по военным кораблям России.

«При нападении на наше судно мы должны были открывать огонь в ответ. Да, мне сейчас скажут, что наши моряки погибли бы. Да, они бы погибли. Но у военных и задача такая — убивать, защищать и быть убитым. Почему Сухопутные войска на восточном фронте при любой угрозе открывают в ответ огонь? Потому что им поставлена четкая задача. Почему здесь моряки не открыли ответный огонь… Там было два крупнокалиберных пулемета калибра 50 мм. Почему возле них не было матросов?» — задался вопросом Стариков.

Он считает, что своими действиями Россия «не только де-юре, но и де-факто решила показать, что это её территория, они будут её полностью контролировать».

Ранее, 26 ноября, самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V взлетел из авиабазы на Крите и направился в акваторию Черного моря. В 08:30 он вошел в акваторию Черного моря в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

Напомним, 25 ноября южнее Крымского моста корабли ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Российские военные не пропустили группу ВМС Украины в Азовское море. Вечером, украинские катера легли на обратный курс. Корабли ВМС РФ открыли по украинским катерам огонь на поражение в 25 км от побережья Крыма.

Ранения получили шестеро украинских моряков. Катера ВМС Украины доставили в порт Керчь. Ранее командование ВМС Украины сообщало о рейде группы в Мариуполь. Российская сторона утверждает, что уведомлений не было, а обстрел катеров объясняют «защитой госграницы».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении на Украине военного положения. Планируется, что военное положение введут на 60 дней. Ночью 26 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия захватила катера Военно-морских сил Украины. При этом он обвинил Кремль в акте агрессии.