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Греческий политик Варуфакис выдвигается на пост главы Еврокомиссии

Политика

Янис Варуфакис будет выступать первым номером от зарегистрированной в Германии партии

Берлин, 26 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии. Он назначен первым номером в списке немецкой партии «Демократия в Европе», передает канал N-TV.

«Демократия в Европе» — немецкое подразделение европейского Движения за демократию в Европе 2025 (Diem25), созданного Варуфакисом в 2016 году.

Левый греческий политик будет избираться на европейских выборах в Германии. Граждане других стран Евросоюза (ЕС), проживающие в Германии, имеют право это делать.

В своем выступлении на собрании партии 25 ноября Янис Варуфакис подчеркнул, что транснациональная демократия становится реальностью. В ближайшие месяцы он будет проводить кампанию в Германии, но при этом посещать Грецию и другие страны ЕС.

По словам Варуфакиса, пора положить конец мифу о том, что существует борьба между севером и югом, востоком и западом. Единственная борьба, по его мнению, возможна между прогрессивными европейцами и авторитаристами.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в европейский парламент пройдут в мае 2019 года. Главным претендентом на пост председателя Европейской комиссии считается первый номер от Европейской народной партии, гражданин Германии Манфред Вебер.

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